Die Dorfmitte als Zentrum der Gemeinde erhalten ist eines der Ziele der Dorfmoderation. Eine zentrale Rolle dabei spielt das Gemeindehaus. Die nächsten Schritte werden gemacht.

Das Kuhardter Gemeindehaus in direkter Nachbarschaft zur katholischen Kirche ist das Zentrum der Gemeinde. Aus Sicht der Dorfmoderation und des Gemeinderates soll dieser Bereich erhalten und gestärkt werden. Ein wichtiger Teil, um das Ziel zu erreichen, ist der Umbau „des Gemeindehauses zu einem richtigen Bürgerhaus“, wie Ortsbürgermeister Christian Schwab sagt. Kuhardt habe „zwar zwei Hallen, aber keine Dorfgemeinschaftshaus, kein Bürgerhaus“. Seit Jahren werde in das Haus investiert. Der Umbau des Bürgerhofs har sich Schwab zufolge rentiert, er werde gut angenommen. Der Umzug der Bücherei in das Gemeindehaus sei ebenfalls gut angekommen, die Bücherei werde gut genutzt.

Das Ziel ist, dass im Erdgeschoss ein großer Raum entsteht, der von 80 bis 100 Leuten genutzt werden kann – beispielsweise auch für Hochzeiten oder andere Familienfeiern. Zusammen mit dem Bürgerhof, der dahinterliegenden Wiese, die der katholischen Kirche gehört und heute schon öfter genutzt wird, werde daraus ein richtiges Zentrum für alle Bürger. Die vorhandenen Büros sollen aus dem Gebäude raus und könnten laut Schwab ins benachbarte Pfarrhaus einziehen. Das sei von der Kirche inzwischen angemietet.

Doch um das zu erreichen, muss nun Schwab zufolge das Augenmerk unter anderem auf die Barrierefreiheit, die künftige Raumaufteilung, die energetische Sanierung und die technische Ausstattung gelegt werden. Die Frage nach der künftigen Nutzung soll abschließend geklärt und mit der Verwaltung in der sitzungsfreien Zeit besprochen und geklärt werden. Die Ergebnisse sollen dann dem neuen Gemeinderat vorgelegt werden. Danach könnte ein Ingenieurbüro mit der Planung und einer Kostenschätzung beauftragt werden.