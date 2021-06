Weil die Ortsgemeinde Knittelsheim im vergangenen Jahr 95.000 Euro investiert, im Gegenzug aber nur 5000 Euro im investiven Bereich eingenommen hat und die aktuelle Lage am Kreditmarkt günstig ist, nimmt die Kommune jetzt einen Kredit von 90.000 Euro auf. Der Ortsgemeinderat hat der Darlehensaufnahme zugestimmt und Ortsbürgermeister Ulrich Christmann (CDU) ermächtigt, den Darlehensvertrag mit dem günstigsten Anbieter abzuschließen. Die drei größten Investitionen im Jahr 2020 waren die Sanierung der Grundschule Ottersheim, die auch Knittelsheimer Kinder besuchen (54.700 Euro), die Aufwertung der Kleinkindanlage am Knittelsheimer Plätzel (13.200 Euro) und der Zuschuss an den Sportverein (10.000 Euro).