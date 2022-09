Am Samstag fiel einer Polizeistreife gegen 22 Uhr in Kandel in der Bahnhofstraße ein Wagen auf und kontrollierte ihn. Bei dem 50-jährigen Fahrer wurde deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein freiwilliger Alkotest ergab einen Wert von 1,72 Promille, informierte die Polizei. Der Kraftfahrer bezahlte die Geldstrafe sofort und seinen Führerschein musste er auch abgeben.