Auf der Bahnstrecke zwischen Schifferstadt und Germersheim, am Ortsausgang Sondernheim, wurden am Montagabend, 17. Oktober, durch unbekannte Täter zwei Signalkabel und ein Telekommunikationskabel von je 35 Meter Länge entwendet. Die Signalkabel steuern einerseits die Lichtzeichenanlagen sowie andererseits die Achsenzähler, welche der Gleisfreimeldung dienen. Nach Einschätzung eines Technikers der DB AG ist ein Sachschaden von zirka 1000 Euro entstanden. Weiterhin kann es bis zur Behebung des Schadens zu weitreichenden Beeinträchtigungen im Betriebsauflauf der DB AG kommen. Gegen die unbekannten Täter wird nun durch die Bundespolizei wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, besonders schweren Fall des Diebstahls und Sachbeschädigung ermittelt.