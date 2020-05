Eigentlich wollte Fabian Müller sein „Esszimmer“ im ehemaligen Westheimer Landgasthof bereits am 1. April eröffnen. Wegen der Corona-Pandemie musste sich der neue Pächter aber gedulden. Ab Freitag freut er sich nun auf Gäste.

Wegen der Einschränkungen bietet der 27-Jährige, der in Gourmet-Küchen gearbeitet und sich 2016 selbst einen Stern erkocht hatte, zunächst nur eine kleinere Speisenkarte an. Neben dem Restaurant sind auch der Biergarten und die Weinlounge geöffnet. An Werk- und Samstagen (ausgenommen die Ruhetage Dienstag und Mittwoch) sind Gäste ab 17 Uhr, sonntags bereits ab 12 Uhr, im „Esszimmer“ im Martin-Luther-Weg 2 willkommen. Reservierungen: Telefon 06344 9393578 .