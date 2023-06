Der vom Vorstand nominierte derzeitige Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Stadtrat, Steffen Weiß, wurde bei der Mitgliederversammlung der FWG Bienwald im Bürgerhaus in Maximiliansau einstimmig zum Kandidaten für das Bürgermeisteramt gewählt. Es gab keine Gegenkandidaten. Weiß ist der erste Bürgermeisterkandidat der FWG in der Stadt Wörth am Rhein.

In seiner Vorstellung ging Steffen Weiß auf seine Beweggründe für eine Kandidatur ein. Die gebe es sowohl für die Freien Wähler, die im Stadtrat engagiert agierten, als auch für ihn persönlich: „Man sieht und spürt es an so vielen Stellen in unserer Stadt und den Ortsbezirken, dass es alles andere als rund läuft in der Stadt, der Stadtverwaltung und im Bauhof und die Menschen sich von dem Wechsel vor sieben Jahren deutlich mehr versprochen hatten und erneut eine Veränderung wollen.“

Neben Weiß kandidieren Amtsinhaber Dennis Nitsche (SPD) und Peter Pfaff (CDU) für das Amt des Bürgermeisters.