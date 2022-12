Wörth. „Fair Play – Fair Life – mit und für Menschenrechte“ – unter diesem Motto steht ein Fußballturnier mit verschiedenen Kinder- und Jugendgruppen in Wörth am Freitag, 9. Dezember In der Bienwaldhalle. Veranstalter ist das Jugendzentrum/IB in Kooperation mit dem Familienbüro und gefördert von der Partnerschaft für Demokratie Wörth.

Inhaltlich geht es darum, die Vorteile des Fußballs und des Turniersports – Menschen kommen zusammen, es gibt einen spannenden und fairen Wettbewerb im besten Sinne, Zuschauer erleben gemeinsam etwas Schönes und Verbindendes – auch dann für alle erlebbar zu machen, wenn man die umstrittene Weltmeisterschaft in Katar nicht schauen möchte. Das finden die Ausrichter besonders nach der langen Zeit der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie besonders wichtig.

Auch für ein Rahmenprogramm wird gesorgt: Es wird ein Clown da sein, Haare flechten ist angesagt sowie ein Kinderprogramm, es gibt Essen und Trinken sowie eine Tombola zugunsten der Tafel Wörth.

Die Bambinis spielen ab 16.30 Uhr, ab 19 Uhr sind dann die Jugendlichen dran. Jung und Alt sind eingeladen zuzusehen.