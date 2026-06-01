Die Pfarrei Heilige Hildegard von Bingen feiert das Fronleichnamsfest am Donnerstag für alle Gemeinden mit einem zentralen Festgottesdienst ab 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus und einer anschließenden Prozession durch die Straßen von Bellheim. Wie die Pfarrei mitteilt, führt der Prozessionsweg durch die Große Kirchstraße, die Zeiskamer Straße, die Linienstraße und die Schulstraße zur Grundschule, wo der erste Altar steht. Weiter geht es auf der Schulstraße und der Schubertstraße zum zweiten Altar am Rathaus. Dann führt die Prozession über die Hammerstraße zum dritten Alter auf dem Platz vor der VR-Bank, um dann durch die Hintere Straße zurück zum vierten Altar vor der Kirche zu gelangen, wo vor dem Hauptportal der Abschluss sein wird.

Die Kirchenchöre St. Nikolaus Bellheim und St. Cäcilia Knittelsheim, der Gesangverein „Frohsinn“ Bellheim und der Musikverein Bellheim werden die Feierlichkeiten musikalisch begleiten.

An den feierlichen Schlusssegen und das „Te Deum“ schließt sich auf dem Kirchplatz das Pfarrfest der sechs Gemeinden der Pfarrei an, so die Mitteilung weiter. Auch hier spielt der Musikverein.