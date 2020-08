Jetzt gibt es auch in Steinweiler einen sogenannten „Zalat-o-mat“. Aufgestellt wird er vor dem Hintereingang des Gemeindehauses von Karin und Jürgen Zapf, die in Kandel Gemüse anbauen. Schon ab dem morgigen Mittwoch können die Bürger aus Steinweiler Gemüse, Obst und andere regionale Produkte direkt am Automaten kaufen. Karin und Jürgen Zapf bauen seit 15 Jahren auf ihren Feldern rund um Kandel ausgewählte Gemüsesorten wie etwa Zucchini, aber auch Feld- und Pflücksalat an. Der „Zalat-o-mat“ wird laut den Betreibern täglich frisch bestückt. Schon wenige Stunden nach der Ernte landen die Vitaminportionen in den Fächern der Automaten.

Ergänzt wird das Produktportfolio um Obst, Öle, Mehl, Nudeln und Eier von regionalen Erzeugern. Auf jeder Verpackung befindet sich die branchenübliche Losnummer, anhand derer man die Frische der Produkte erkennen kann. Die Nummer setzt sich aus der Kalenderwoche (01 bis 52) und dem Tag dieser Kalenderwoche zusammen: 01 für Montag, 02 für Dienstag und so weiter. So wurden zum Beispiel die Produkte mit der Nummer 3301 am Montag, 10. August 2020, abgepackt.