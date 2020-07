Am Friedhof und am Gemeindehaus soll jeweils ein Parkplatz für Behinderte ausgewiesen werden. Das hat der Ortsgemeinderat Knittelsheim einstimmig beschlossen. Der Rat kam damit einer Bürgeranfrage nach. Auch die Verwaltung und Franz Horder, der Behindertenbeauftragte der Verbandsgemeinde Bellheim, hatten das Ansinnen unterstützt. Zwei weitere gewünschte Behindertenparkplätze am Sportplatz und an der katholischen Kirche konnte der Rat aber nicht genehmigen. Denn: Das Gelände an der Kirche gehört der Kirchengemeinde. Und ein eventueller Parkplatz am Sportplatz sollte mit dem Sportverein abgestimmt werden.