Seit vielen Jahren finden Begegnungen für Jugendliche aus den Partnergemeinden Minfeld und Limours statt. Dieses Jahr treffen sich die jungen Menschen vom 24. bis 28. Oktober jedoch nicht Minfeld, sondern Köln, in der Jugendherberge Köln-Riehl. Die Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren erwartet ein abwechslungsreiches Programm: eine Stadtführung der besonderen Art, das Schokoladenmuseum, eine Backstagetour im Filmstudio, ein Gummibärchen-Workshop, eine Schifffahrt, sowie Erkundungen in die nähere Umgebung. Es belibt auch Zeit, sich auszutauschen und die Stadt auf eigene Faust in Kleingruppen zu erkunden. Die An- und Abreise erfolgt mit der Bahn ab Kandel. Die Freizeit wird vom Deutsch-Französischen Jugendwerk unterstützt und kostet für Freundeskreismitglieder 150 Euro. Interessierte können sich anmelden https://www.freundeskreis-limours.de/#AKTIVITÄTEN. Wer Fragen hat, kann sich per E-Mail beim Vorstandsteam melden: info@freundeskreis-limours.de.