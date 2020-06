Nachdem die Bürgerinitiative (BI) „Lebenswertes Lingenfeld“ bereits den Diebstahl von vier kürzlich erst aufgestellten Figuren zu beklagen hatte , ist nun eine fünfte Figur entwendet worden: Jetzt hat es „die lustige Dame am Ortseingang aus Richtung Westheim“ getroffen. Das teilte BI-Sprecher Steffen Deubig mit.

„Die Aktion ist leider überhaupt nicht lustig“, betonte Deubig. Das hier gezeigte Vorgehen Einzelner sei weder verständlich noch nachvollziehbar und in höchstem Maße unfair denen gegenüber, die viel Zeit und auch Geld dafür investierten, um Lingenfeld lebenswerter zu machen. Die BI weist darauf hin, dass die Vorfälle strafrechtlich relevant seien – und Strafanzeige gestellt worden sei. Neue Vorfälle würden ebenso zur Anzeige gebracht: „Wir hoffen allerdings sehr, dass die Figuren wieder an ihre Plätze zurückkehren.“ Der BI sei bewusst, dass es auch konträre Meinungen „zu unserer Aktion“ gebe. Und das sei auch in Ordnung. Aber: „Seinen Unmut auf diese Weise zu äußern, ist feige.“

Wie berichtet, hatten BI-Mitglieder am 13. Juni Plakate aufgehängt und 20 Figuren im Ort aufgestellt, die Verkehrsteilnehmer dazu animieren sollten, freiwillig Tempo 30 zu fahren. Weitere Figuren sollen folgen: „Wer Lust hat, selbst eine Figur zu bemalen, darf gerne einen Rohling bei uns bestellen. Wir kümmern uns auch ums Aufstellen“, so die BI. Interessenten können sich bei Bertram Steinbacher (Telefon 06344 4056), Steffen Deubig (06344 943657) oder per E-Mail (info@lebenswertesLingenfeld.de) melden.