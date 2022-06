Erstmals nimmt die Stadt an der „Fête de la Musique“ teil. Auf sieben öffentlichen Plätzen werden am Dienstag Musiker und Bands das Publikum unterhalten. Doch die Bienwaldstadt hat in dieser Woche noch mehr zu bieten.

Das französische Lebensgefühl soll Einzug in Kandel halten. Das ist die Idee hinter der „Französischen Woche Kandel“ von Dienstag bis Sonntag, 21. bis 26. Juni. Sie soll einen Beitrag zur Vertiefung der Freundschaft mit den französischen Nachbarn leisten. Den Auftakt bildet die „Fête de la Musique“. Von 16 bis 21 Uhr wird am Plätzel, vor dem Saubrunnen, dem Marktplatz vor Zille-Bäck, vor „Jeans & more“ sowie der Frankenhof-, der Bärenhof- und der Dampfnudelpassage musiziert.

Das „Fest der Musik“ ist eine französische Erfindung aus dem Jahr 1982, die auch in Deutschland in immer mehr Städten Einzug hält. Den 21. Juni, den längsten Tag des Jahres, sollen die Menschen im Freien genießen. Und dazu gehört Musik. Geboten werden ganz unterschiedliche Stilrichtungen: vom DJ über Rock und Pop bis zum Chorgesang oder dem Saxofonensemble der Musikschule.

Kunst und Sport

Bis zum Samstag kann man in Kandel tief in die französische Kultur eintauchen. Etwa beim Abend „Die Welt der Schokolade“ der Patisserie Daniel Rebert aus Weißenburg oder der Stadtführung „französisches Kandel“. Ein Rendevouz mit Europa und Phriedrich Chiller am Mittwoch in der Stadthalle. „Ich bin ein Grenzgänger, doch ich spüre die Grenze nicht“, so Liedermacher, Poetry-Slammer, Dichter und Moderator Phriedrich Chiller, der zu einer Wortkunst-Reise mit ICE/TGV, zum Rendevouz mit Europa und zugleich als DJ mit französischer (Welt-Mix-)Musik einlädt. Die Ausstellung des französischen Künstlers Gérard Jacquet de St. Nizier gehört ebenso zum Programm wie Chansons und mehr auf dem Kräuter- und Ölmarkt. Und Frankreich ist genau wie Deutschland eine Sportnation. Wie zum Beweis gibt es verteilt über die Woche Freundschaftsspiele im Fußball, Handball und Boule.

Rundgang durch das „französische Kandel“

Die wechselhafte Geschichte am Oberrhein hat vor den Toren der Bienwaldstadt nie halt gemacht. Auch der Verlauf der Grenze hat sich mehrfach geändert, mal an der Queich, mal an der Lauter. Das hat Spuren hinterlassen in der Stadt. Diese Spuren und welche besonderen Verbindungen es zu Frankreich gibt, können die Besucher am Freitag zwischen 17 und 18.30 Uhr bei einem Rundgang durch das „französische Kandel“ erfahren. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deshalb ist Anmeldung unter Telefon 07275 9193067 oder per E-Mail an kontakt@walter-touren.de erforderlich. Treffpunkt ist am Bahnhof, der Preis beträgt acht Euro pro Person.

„Zusammen sind wir stärker – grenzenlos“ lautet das Motto, das sich die Städte Weißenburg, Kandel und Bad Bergzabern auf die Fahne geschrieben haben. „Banner zur deutsch-französischen Freundschaft schmücken die Stadteingänge, Weinkisten mit Weinen aus allen drei Städten wurden 2021 verkauft. Die Stadt Kandel möchte im Rahmen des Citymanagements nun mit der französischen Woche ein erneutes Highlight setzen“, sagt Stadtbürgermeister Michael Niedermeier.

INFO

www.kandel.de/frzwoche