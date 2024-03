Zwei Quad-Fahrer sind mit ihren Fahrzeugen kreuz und quer durch ein Naturschutzgebiet, genauer im Otterbachtal zwischen Naturfreundehaus und Lauterburger Straße, unterwegs und durchpflügen den Boden. Das meldete der zuständige Jagdpächter am Sonntag dem Ersten Beigeordneten der Stadt, der ist auch für Fragen der Land- und Forstwirtschaft zuständig ist. Michael Gaudier (CDU) machte sich darauf sofort auf den Weg, traf die beiden Fahrer der mit KA-Kennzeichen versehenen und noch von Schlamm triefenden Quads jedoch erst auf dem Aldi-Parkplatz an. Hier bat er sie, bis zur Ankunft der zwischenzeitlich bereits herbeigerufenen Polizei zu warten.

Doch das sahen die beiden Fahrer überhaupt nicht ein. Sie setzten sich nach einem Wortgefecht mit dem Beigeordneten auf ihre Quads und brausten laut knatternd in Richtung Innenstadt davon. Einer hatte dabei zunächst wohl versehentlich noch den Rückwärtsgang eingelegt und bedrängte damit Gaudier, so dass dieser auf ein dahinter stehendes Auto gedrückt wurde. Der Beigeordnete hatte dabei allerdings noch Glück im Unglück und wurde nach eigenen Angaben nur leicht an der Hand verletzt. „Nichts Dramatisches“, sagte er am Dienstag auf Anfrage der RHEINPFALZ .

Während die Personalien des einen Quad-Fahrers ermittelt werden konnten, geht die Suche nach dem zweiten Fahrer derzeit noch weiter, informierte die Polizei Wörth. Gegen beide wird wegen Unfallflucht und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt.