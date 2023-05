Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Niemand darf in Wörth an Fasching mit Gläsern oder Flaschen auf der Straße feiern. Grund ist ein Gewaltexzess im Jahr 2020. Die CDU verurteilt Gewalt, geht aber den Bürgermeister persönlich an.

Die Szenen während des Wörther Faschingsumzugs 2020 waren einerseits durchaus beängstigend: Junge Männer gehen auf andere los, einige ziehen vorher zur Vermummung Sturmhauben