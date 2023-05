Oldtimer-Fans kommen am kommenden Sonntag, 7. Mai, auf ihre Kosten. Dann wird um 10 Uhr in der Raumfabrik im Karlsruher Stadtteil Durlach wieder die „Fidelitas Classic“ gestartet. Die Aufstellung ist in der Amalienstraße. An der vom Lions Club Karlsruhe-Fidelitas seit 2012 jährlich veranstalteten Ausfahrt nehmen rund 100 Fahrzeuge teil. Diese werden vom ehemaligen Gewichtheber und olympischen Medaillengewinner Oliver Caruso auf die Strecke geschickt. Mit Lions-Unterstützung baut Caruso derzeit den bundesweit ersten „Special Olympics Kraftdreikampf-Stützpunkt“ auf. Die Strecke führt durch den Kraichgau. Die Fahrt endet dann am späten Nachmittag beim Audi-Zentrum der Hardenberg-Gruppe. Der Erlös der Charity-Veranstaltung geht an gemeinnützige und soziale Einrichtungen in der Region.

Info



www.fidelitas-classic.de