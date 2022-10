Ein BMW-Fahrer bemerkte am Dienstag gegen 13.10 Uhr während der Fahrt ein Ruckeln und fuhr daraufhin von der A 65 in Höhe Wörth-Dorschberg ab. Nach dem Anhalten in der Hanns-Martin-Schleyer Straße fing das Fahrzeug zunächst an stark zu qualmen, anschließend schlugen Flammen aus dem Motorraum. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Zu Personenschäden ist es laut Polizeibericht nicht gekommen. Während des Einsatzes wurde eine nahe Bushaltestelle für den Schulverkehr gesperrt.