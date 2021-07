[Aktualisierung 14.40 Uhr]. Anwohner des Trommelwegs mussten am Mittwochmittag ihre Häuser verlassen, weil ein Tank Gas verliert. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz, um die Straße zu sperren beziehungsweise, um den Tank mit Wasser zu kühlen. Am Mittwochmorgen wurden einer von mehreren Gastanks in einem Anwesen im Trommelweg befüllt. Danach ist es laut Polizei zu einem Gasaustritt gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr bläst ein Überdruckventil ab. Ursache könne ein technischer Defekt sein oder etwas zu viel Gas im Tank. Das Unternehmen, das am Morgen den Tank befüllte, wird Gas wieder abpumpen, um den Druck zu verringern. Gefahr für die Anwohner besteht nach Polizeiangaben nicht, dennoch müssen Polizisten mehrmals Anwohner daran hindern, in ihre Häuser zurückzukehren.