Die erste urkundliche Erwähnung Bellheims jährt sich dieses Jahr zum 1250. Mal. Das soll im Bierdorf das ganze Jahr über gefeiert werden, unter anderem mit einem Festwochenende von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. August. Zu diesem Zweck sollen nun über die Brauerei Park & Bellheimer 5000 Schoppengläser mit einem aufs Jubiläumsjahr hinweisenden Motivaufdruck bestellt werden. Das beschloss der Gemeinderat am Donnerstag. Die Kosten wurden mit 9200 Euro beziffert. Nach dem Festwochenende könnten die Gläser weiterverwendet, teils aber auch verkauft oder verschenkt werden, sagte Ortsbürgermeister Paul Gärtner. Nach seinen Angaben plant die Brauerei eigens fürs Festwochenende ein Jubiläumsfestbier zu brauen. Die Frage, was das für ein Bier sein wird, konnte Jochen Sehn, Marketingchef der Brauerei, auf Anfrage der RHEINPFALZ am Freitag noch nicht beantworten. „Die Braumeister tüfteln noch.“ Aber in einigen Wochen soll es soweit sein. Was er jetzt schon sagen konnte, wie das Festbier heißen soll: „Bellheimer Jubiläumssud“.