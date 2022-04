Der längste Tag des Jahres wird einiges zu bieten haben. Erstmals wird die Stadt an der „Fête de la Musique“ teilnehmen. Musiker können sich noch bewerben.

Freunde der Musik aufgepasst! Vor dem Kandeler Rathaus, am Plätzl oder am Saumarktbrunnen, in einzelnen Passagen (etwa Frankenhof oder Bärenhof), aber auch an anderen Stellen im Bereich der Innenstadt wird „musiziert und gesungen“. Und zwar in ganz und gar unterschiedlicher Weise, den ganzen Tag über und bis hinein in die lauen Abendstunden des längsten Tages im Jahr. Ungezwungen, individuell, je nach Lust und Laune der Künstler, die sich beteiligen möchten. Erstmals macht die Stadt Kandel nämlich mit bei der „Fête de la Musique“, dem „Fest der Musik“.

Dieses Format gibt es schon lange, genau seit 1982. Es ist eine französische Erfindung, wird aber zwischenzeitlich in vielen Städten weltweit angeboten. Und zwar genau am Tag des kalendarischen Sommeranfangs, dem 21. Juni. Man will die Menschen erfreuen, sie sollen den Tag einfach draußen genießen, wenn es das Wetter zulässt. Derzeit laufen die Fäden für die Vorbereitung auf dieses Spektakel in der Bienwaldstadt bei Jennifer Tschirner zusammen.

Bunter Musik-Mix

Die Kandeler City-Managerin berichtet von einer Reihe von Künstlern, die ihre Teilnahme bereits zugesagt haben. Genannt sei nur Hans Hruschka mit seiner Band, aber auch DJ Ralph Heilmann oder Sängerin Simone Mitzner haben ihr Mitmachen bereits angekündigt. Mitzner, die in Kandel wohnt, bietet tolle deutsche Texte, eingängige englische Songs und wunderschöne französische Sachen aus eigener Feder. Sie wird als Songwriterin (deutsch, englisch, französisch) mit Charme und großartiger Bühnenpräsenz gefeiert, spielt Gitarre und Ukulele. Zu hören sein werden verschiedene Ensembles, auch Akteure der Kandeler Musikschule treten auf. Es gibt einen bunten Mix unterschiedlicher Stilrichtungen.

Noch bis zum 1. Mai können sich Musikanten oder Sänger bewerben. Sie müssen nur ein Formular ausfüllen, das im Internet unter der Adresse www.kandel.de/fete zu finden ist. Die Bedingungen: Da man keinen Eintritt verlangen will, wird auch keine Gage bezahlt. Allerdings darf gerne ein Hut aufgestellt werden, Spenden sind ja freiwillig, je nach Gefallen. Auch dürfen die Künstler beim „Fête de la Musique“ ihre CDs verkaufen.

Französische Woche

Nun ist der 21. Juni ein Dienstag, und trotzdem soll es in den Straßen und Gassen, auf öffentlichen Plätzen Musik nach Herzenslust zu hören geben. Doch damit nicht genug. Das „Fête de la Musique“ ist eingebettet in eine ganze „französische Woche“, sagt Jennifer Tschirner. Sie wird erst am Wochenende (25. und 26. Juni) mit dem Kräuter- und Ölmarkt ausklingen. Geplant sind Ausstellungen, Stadtführungen (Freitag, 24. Juni) und ein Fußballspiel mit Mannschaften aus Kandel und dessen französischer Partnerstadt Reichshoffen am Samstag, 25. Juni. Weitere Elemente plant der „Verein grenzüberschreitende Freundschaften“.