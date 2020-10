Dem Wunsch der Gemeinden Bellheim, Knittelsheim, Ottersheim und Zeiskam, welche die künftige Verbandsgemeinde Bellheim bilden sollten, nach der Zusammenlegung der einzelnen örtlichen Telefonnetze zu einem einheitlichen „Fernsprechortsbereich“ konnte die Oberpostdirektion Neustadt im Oktober 1971 nicht entsprechen. Wie auf einen entsprechenden Antrag mitgeteilt wurde, wäre dies damals nur mit einem „erheblichen finanziellen Aufwand“ möglich gewesen. Die Umstellung auf den Nahbereich war erst für 1975 vorgesehen, so dass ein Bürger aus Zeiskam, der die Verbandsgemeindeverwaltung in Bellheim sprechen wollte, ein zu jener Zeit noch teures Ferngespräch in den Nachbarort führen musste.