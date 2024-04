Der Verbandsgemeindeverband Rülzheim der FDP hat seine Kandidatenlisten für die Kommunalwahl aufgestellt. Erstmals treten die Liberalen nicht nur in der Ortsgemeinde Rülzheim und der Verbandsgemeinde Rülzheim an, sondern auch im Klosterdorf Hördt. „Wir sind besonders stolz darauf, dass wir dieses Jahr unsere Präsenz in der Region mit einer Liste in Hördt erweitern können. Dies markiert einen bedeutenden Schritt für unsere Partei und spiegelt den konstant wachsenden Zuspruch hier in der Region wider“, erklärt Kai Brücher. Die Listen seien geprägt von einer jungen Dynamik und einem erhöhten Anteil an weiblichen Kandidatinnen. „Die Tatsache, dass wir mehr Personen als jemals zuvor auf unseren Listen haben, bestärkt uns in unserem Engagement und unserer Motivation, uns für die Belange unserer Gemeinden einzusetzen“, fügt Brücher hinzu. „Wir sind bereit, uns für die Verbesserung der Lebensqualität in unseren Gemeinden stark zu machen und freuen uns darauf, unsere Ideen und Visionen mit den Bürgerinnen und Bürgern zu teilen“, betont Brücher.

