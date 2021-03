62,6 Prozent der im Kreis Germersheim an oder mit Corona Verstorbenen waren Bewohner von Senioreneinrichtungen. Das erfuhr der Kreisverband der Partei „Die Linke“ von der Kreisverwaltung. Die Behörde teilte mit, dass 3 Prozent der Toten unter 60 Jahre alt, 90,9 Prozent 70 oder älter waren.

Benjamin Engelhardt, Kreisvorsitzender der Linken, sagt dazu: „Die Corona-Pandemie legt die massive Unterfinanzierung und Privatisierung weiter Teile des Gesundheitswesens und der Pflege schonungslos offen. Der Pflegenotstand führt in vielen Seniorenheimen zu Mängeln im Hygiene- und Infektionsschutz, was alte Menschen besonders gefährdet.“ Jelena Bossert, Mitglied des Parteivorstands, erklärt weiter: „Vor wenigen Tagen scheiterte ein Tarifvertrag für höhere Löhne in der Altenpflege am Veto der Caritas. Im Gesundheitswesen und in der Pflege muss das Gemeinwohl endlich wieder Vorrang haben. “

