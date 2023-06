Bei einer Familie aus Wörth kam es am Samstagabend bei einem Streit um ein Gartenhaus zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Grund des Streits war laut Polizeibericht die Frage, welcher Teil der Familie seine Habseligkeiten in das Gartenhaus einräumen durfte. Bei dem Streit schlugen sich die Familienmitglieder gegenseitig ins Gesicht und wurden leicht verletzt. Die Beteiligten gaben bei Eintreffen der Polizeibeamten an, keine medizinische Hilfe zu benötigen. Gegen die beteiligten Familienmitglieder wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.