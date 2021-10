Erneut hat sich ein Schiff auf dem Rhein festgefahren, erneut am Hagenbacher Grund. Nachdem sich bereits vergangene Woche ein Tankmotorschiff bei Rheinkilometer 357,4 am Hagenbacher Grund auf Grund lief, kam es Sonntagnacht gegen 23.30 Uhr an gleicher Stelle erneut zu einer Festfahrung eines mit 90 Personen besetzten Passagierschiffes. Unfallursache war nach Polizeiangaben ebenfalls eine nautische Fehleinschätzung des Schiffsführers, wie die Wasserschutzpolizei mitteilt. Zum Unfallzeitpunkt herrschte niedriger Wasserstand und dichter Nebel. Alle Passagiere befinden sich noch an Bord, verletzt wurde niemand. Im Laufe des heutigen Tages soll das Fahrzeug unter Aufsicht des zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes freigeschleppt werden.