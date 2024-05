Auf den Nahverkehrslinien RB 45 (Neustadt-Grünstadt) und RB 46 (Frankenthal-Monsheim) kommt es zwischen Weisenheim am Sand und Frankenthal Hauptbahnhof/ Ludwigshafen Hauptbahnhof von Donnerstag, 9. Mai, 20.30 Uhr, und Montag, 13. Mai, 18.30 Uhr, zu Zugausfällen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Das berichtet die DB Regio Mitte am Mittwoch. Laut Pressemeldung finden Arbeiten an einem Bahnübergang statt und die meisten Züge der Linie 46 sowie einzelne Züge der Linie 45 fallen aus. Die Busse pendeln zwischen dem Hauptbahnhof Frankenthal und Weisenheim am Sand beziehungsweise Freinsheim. Ebenfalls betroffen von den Bauarbeiten ist die Regionalbahn 13607 von Frankenthal Hauptbahnhof bis Ludwigshafen BASF Nord. Als Ersatz fährt ein Bus vom Frankenthaler Hauptbahnhof bis BASF Süd. Weitere Infos unter www.bauinfos.deutschebahn.com.