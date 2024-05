Der Ortsbeirat Südliche Innenstadt hat bei seiner letzten Sitzung vor der Kommunalwahl (9. Juni) am Dienstagabend einstimmig zwei Anliegen an die Stadtverwaltung formuliert: Zum einem wünscht sich das Gremium, dass die Bauzäune am Platanenhain möglichst schnell entfernt werden, weil sie direkt vor den Bürgerdiensten und am Eingang des Standesamts „das ganze Bild verschandeln“, wie es Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) ausdrückte. Es müsse anderweitig sichergestellt werden, dass das Areal von Autofahrern nicht zum Parken missbraucht werde. Außerdem sollte die benachbarte Baustelle rasch beseitigt werden, damit der Fußgängerbereich vor Ort wieder hergestellt werden könne.