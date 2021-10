Das seit Sonntagmorgen bei Hagenbach festgefahrene Tankschiff ist seit Mittwochmittag wieder frei. Das teilt die Wasserschutzpolizei auf Anfrage mit. Über 200 Tonnen Heizöl des mit 1230 Tonnen beladenen Tankers wurden am Mittwochvormittag auf ein anderes Rheinschiff gepumpt. Danach kam das Tankschiff am Hagenbacher Grund frei und konnte seine Fahrt in Richtung Frankreich gegen 12 Uhr fortsetzen.