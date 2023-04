Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die allermeisten Störche sind zurück in der Südpfalz. Auf den Nestern klappern die Rückkehrer aus den Winterquartieren um die Wette. Mit Folgen: In Bornheim ist kürzlich das erste Ei gelegt worden, in Knittelsheim wird damit jeden Tag gerechnet.

Seit vielen Jahren sind die Störche zurück in der Region. Nicht ganz unbeteiligt am Erfolg ist die Aktion Pfalzstorch. Eine Expertin für Störche ruft nun zur Wachsamkeit