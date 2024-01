Am vergangenen Wochenende wurden auf dem Gelände einer Spedition in der Straße Waldstückerring in Bellheim die Tankdeckel von insgesamt sechs geparkten Lastkraftwagen aufgebrochen. Bislang unbekannte Täter entwendeten nach Polizeiangaben so zirka 1500 Liter Diesel. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder unter E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.