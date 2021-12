Ein lauter Knall riss am Donnerstag gegen 3.10 Uhr die Bewohner der umliegenden Häuser an der Haltestelle Gewerbliches Bildungszentrums in Bruchsal aus dem Schlaf. Ein Unbekannter hatte dort erneut einen Fahrkartenautomat gesprengt. Die von den Anwohnern gerufene Polizei fand einen komplett zerstörten Fahrkartenautomaten vor. Teile des Automaten waren in einem größeren Umkreis, zum Teil auch im Gleisbett, verstreut. Der Sachschaden beträgt rund 30.000 Euro.

Da den Beamten aus den vergangenen beiden Taten bekannt war, dass der Täter auf einem Fahrrad unterwegs sein könnte, wurde im Rahmen der Fahndung besonders auf die Radwege geachtet. Auf einem Radweg entlang der Landesstraße 558 von Bruchsal in Richtung Büchenau sollte ein Radfahrer überprüft werden. Als dieser den Streifenwagen erkannte, sprang er von seinem Fahrrad und flüchtete zu Fuß in den angrenzenden Wald in Richtung Bahngleise. Trotz unmittelbarer Verfolgung konnte der Flüchtende nicht mehr eingeholt werden. Er entledigte sich jedoch bei der Flucht seines Rucksacks, in dem sich das Diebesgut befand.

Die Polizei umstellte mit starken Kräften das Waldgebiet und suchte es mit einem Polizeihubschrauber ab, was aber erfolglos blieb. Während den Maßnahmen wurde der Bahnverkehr in diesem Bereich für etwa zwei Stunden eingestellt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.