1630 Euro hat der Lions-Club Wörth-Kandel an den Deutschen Kinderschutzbund Germersheim überwiesen. Diese Summe konnte der Club bis zum Jahresende 2021 mit seinem Bücherregal erzielen, das seit Mitte März vergangenen Jahres im Edeka-Markt Burger in Kandel steht. Besonders in der schweren Zeit der Pandemie benötigen viele Kinder und Jugendliche wie auch deren Familien Hilfe von außen und wenden sich vertrauensvoll an den Kinderschutzbund, sagte dessen Teamvorstand. Der Lions Club hat entschieden, auch zukünftig die Spenden, die mit dem Bücherregal erzielt werden, an den Kinderschutzbund Germersheim weiterzuleiten.