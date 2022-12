Eltern, deren Kinder die Betreuende Grundschule (BGS) Ottersheim-Knittelsheim besuchen, können bestelltes Mittagessen bei Erkrankung oder Fernbleiben ihrer Sprösslinge nur noch zwischen 11.30 und 12 Uhr des vorausgehenden Schultags abbestellen. Das steht in der BGS-Ordnung, die die beiden Ortsgemeinderäte auf Wunsch der Schulleitung, der Betreuer und der Finanzabteilung ergänzt haben. Das Mittagessen kostet 3,50 Euro. Zusätzlich gewünschte Betreuungstage (zu den bereits vereinbarten) werden mit zwölf Euro je Tag berechnet – plus Mittagessen. Zudem wurden die Elternbeiträge, die künftig „in der Regel bis zum 15. Tag des Folgemonats“ abgebucht werden, festgeschrieben. Die Betreuung an nur einem Tag in der Woche ist nicht möglich.