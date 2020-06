Die Mitglieder des Kreisverbandes Germersheim von Bündnis 90/Die Grünen nominierten auf ihrer Mitgliederversammlung in der Kandeler Stadthalle Pascal Endres als Landtagskandidat für den Wahlkreis 52 (Wörth am Rhein). „Es ist an der Zeit, dass wir im rheinland-pfälzischen Landtag zu einer Personalstärke kommen, die unseren hohen Umfragewerten entspricht. Ich will mich in Mainz für meinen Wahlkreis und für die gesamte Südpfalz einsetzen“, so Endres. Der Jockgrimer arbeitet als Buchhändler. Er ist seit 2019 Ko-Vorsitzender des grünen Kreisverbandes. Außerdem ist er Mitglied des Kreistags und Fraktionsvorsitzender im Jockgrimer Gemeinderat. „Durch meinen Beruf habe ich schon lange Erfahrung damit, wie der Onlinehandel dem Einzelhandel vor Ort zu schaffen macht. Unsere Heimat muss lebenswert bleiben. Dazu gehört eine attraktive Nahversorgung, eine gute Verkehrs- und ÖPNV-Infrastruktur sowie schnelle Internetleitungen“, nennt Endres Politikziele. Außerdem sei ihm der Kampf gegen Rechts ein wichtiges Thema.