Der Zweibrücker Turnerjahrmarkt wird am Dienstag ganz normal öffnen, auch wenn in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit Gewitter und erneutem Starkregen zu rechnen sei. Das teilte Markleiter Peter Stauch mit. Er ergänzt: „Ob allerdings das Feuerwerk wie geplant abgebrannt werden kann, wird dann kurzfristig entschieden werden.“ Der Pfingstmarkt hatte schon am Freitag dem Regen getrotzt und auch an den Folgetagen geöffnet.