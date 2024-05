Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Donnerhall aus dem Süden erschreckt am Pfingstsonntag auch den Schiedsrichter der Verbandsligapartie in Herxheim. Er bricht sie ab. Am Mittwoch soll noch mal gegen Bingen gespielt werden.

Fußball-Verbandsligist Viktoria Herxheim