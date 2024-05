Wegen Fahrerflucht seinen Führerschein abgeben und eine Sicherheitsleistung hinterlegen musste ein aus Dänemark stammender 68-jähriger Fahrer eines Reisebusses. Laut Polizei war er am Sonntagmittag gegen 11.40 Uhr in den Mannheimer E-Quadraten beim Abbiegen an einem ordnungsgemäß geparkten Auto hängenblieben. Seine Fahrt setzte er anschließend offenbar einfach fort. Eine Befragung von Zeugen ergab, dass der Fahrer von seinen Fahrgästen wohl sogar auf den Unfall hingewiesen wurde, die Fahrt jedoch dennoch fortsetzte. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 12.000 Euro geschätzt. Die Reisegruppe konnte die Fahrt mit dem zweiten Busfahrer fortsetzen.