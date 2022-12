Die Züge im Kreis Germersheim fahren wieder. Am Montagmorgen wurde das neue elektronische Stellwerk im Wörther Bahnhof in Betrieb genommen. Seit April vergangenen Jahres werden die Stellwerke auf der Strecke Wörth-Germersheim-Speyer modernisiert. Dazu mussten Signale und Weichen ausgetauscht werden. Das in den 1930er-Jahren gebaute Stellwerk in Wörth war das letzte, das umgerüstet wurde. Dafür musste knapp zwei Wochen lang der komplette Zugverkehr eingestellt werden. Das Projekt ist Teil eines Pakets von sieben Vorhaben zur Modernisierung von Stellwerken, für die der Bund insgesamt 500 Millionen Euro zur Verfügung stellt.