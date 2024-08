Die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz, der Landtag Rheinland-Pfalz und verschiedene Medien laden zum Bewerbungsstart für den dreitägigen Jugendworkshop „Medien und Politik“ ein. Das Seminar findet von Montag, 18. September, bis Mittwoch, 20. September, in Mainz statt. Sie richtet sich an 15 junge Menschen wie Schülerinnen und Schüler, Studierende und andere Medieninteressierte. Dies teilte der Lingenfelder SPD-Landtagsabgeordnete Markus Kropfreiter mit. Kropfreiter betont: „Diese Art von Veranstaltung trägt maßgeblich dazu bei, das Interesse und Verständnis junger Menschen für die politischen und medialen Prozesse in unserem Land zu fördern.“ Das Programm bietet den Teilnehmenden die Gelegenheit, hinter die Kulissen der Medienlandschaft zu schauen und politische Arbeit hautnah zu erleben. Es werden Fragen behandelt wie „Warum ist Landespolitik spannend und wie wird darüber berichtet?“ Geplant sind Besuche beim ZDF und SWR, bei denen die Teilnehmenden einen Einblick in die Arbeit der Medienhäuser erhalten und an einem Praxisworkshop mit dem landespolitischen SWR-Korrespondenten Frederik Merx teilnehmen können. Darüber hinaus steht ein Besuch einer Plenarsitzung des Landtags auf dem Programm, begleitet von Diskussionen mit Abgeordneten und einem Gespräch mit Landtagspräsident Hendrik Hering. Die Teilnahme ist kostenlos, Unterkunft und Verpflegung werden gestellt. Interessierte können sich bis Donnerstag, 31. August, unter https://medienebene.de/medienundpolitik/ bewerben.