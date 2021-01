Adventskalender-Aktion war ein voller Erfolg – das berichtet der Lions Club Wörth-Kandel. Unter dem Motto „Gutes tun und dabei mit etwas Glück einen der attraktiven Gewinne erhalten“ hatte in diesem Winter Claudia Deutsch besonderes Glück. Sie erhielt den Hauptgewinn: Einen Einkaufsgutschein über 1000 Euro. Sie hatte bei der Verkaufsstelle in der Arztpraxis von Dr. Elmar Birk in Rülzheim einen Lions-Adventskalender gekauft.

Insgesamt hat der Lions Club Wörth-Kandel 4654 Adventskalender über die teilnehmenden Verkaufsstellen verkauft. Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Adventskalender werden Vereine, Hilfseinrichtungen und Helfer in der Corona-Krise in der Region unterstützt.