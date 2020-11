Ein unbekannter Täter betrat am Dienstag gegen 4.50 Uhr den Vorraum der Schalterhalle der VR Bank in der Hauptstraße in Kandel. Der dunkel gekleidete Täter schlug die Scheibe zum Beraterraum ein und entwendete einen zu Werbezwecken ausgestellten Koffer. Der Sachschaden dürfte bei circa 800 Euro liegen.