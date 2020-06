In der Nacht auf Donnerstag, zwischen 22.30 Uhr und 7.30 Uhr, gelanten Unbekannte in den Bürobereich eines Hotels in der Marktstraße. Im Bürobereich wurde ein Tresor gewaltsam aus der Wand gebrochen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf zirka 2000 Euro. Die Täter konnten nach der Tat unerkannt flüchten