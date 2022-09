Drei Jahre lang gab es ihn nicht, jetzt ist er wieder da: der Secondhand-Basar des Lions-Clubs Wörth-Kandel. Er findet am Samstag, 17. September, von 10 bis 15 Uhr in der Bienwaldhalle Kandel statt.

Bei den Mitgliedern haben sich zahlreiche Artikel in Kellern, Gästezimmern oder Garagen gestaut, die zu einem Schnäppchenpreis weiterverkauft werden sollen, teilt der Club mit. Bei dem Lions-Basar (früher „Pfennigbasar“) werden moderne Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, Spielzeug, Bett- und Tischwäsche, Haushaltswaren, Elektrogeräte, Sportartikel, Lederwaren, Schuhe, Lampen, Kleinmöbel, Bücher, Schallplatten und CDs, Bilder- und Kunstobjekte, Modeschmuck, Kunstvolles und Kitschiges zu niedrigen Preisen angeboten. Der Club legt Wert darauf, dass die Artikel „qualitativ noch tragbar und/oder wertvoll sind“.

Vom Erlös des Basars hätten in den vergangenen Jahren viele Menschen und Institutionen profitiert, die der Lions-Club unterstützt. Durch die Club-Aktivitäten, zu denen auch der Adventskalender gehört, seien in der Vergangenheit mehr als 30.000 Euro pro Jahr als Spenden unter anderem an die Wörther Tafel, hiesige Altenheime, die Musikschule, Kindergärten, die Lebenshilfe, den Naturschutz, die palliativmedizinische Versorgung sowie Brunnenprojekte in Afrika und Asien und Katastrophenhilfe im Ahrtal gegangen. Die Clubmitglieder sorgen im Vorraum der Halle für Verpflegung.