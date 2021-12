Die Lage auf dem Kreditmarkt ist derzeit günstig. Um an noch bessere Konditionen zu kommen, wollen die Ortsgemeinden Knittelsheim und Ottersheim gemeinsam einen Kredit von 1,09 Millionen Euro aufnehmen.

Beide Gemeinderäte haben die jeweiligen Ortsbürgermeister ermächtigt, den Darlehensvertrag mit dem günstigsten Anbieter abzuschließen. Die Laufzeit soll 30 Jahre betragen – und der Zinssatz nicht über 0,9 Prozent liegen. Um den zweiten Bauabschnitt der Grundschule in Ottersheim, die auch Knittelsheimer Kinder besuchen, zu finanzieren, benötigt Ottersheim 670.000 Euro und Knittelsheim 330.000 Euro. Knittelsheim braucht zudem weitere 90.000 Euro: Dieser Kreditbedarf, den der Rat bereits im Mai abgesegnet hatte, resultiert noch aus dem dem Jahr 2020: Die drei größten Investitionen waren damals die Sanierung der Grundschule Ottersheim (54.700 Euro), die Aufwertung der Kleinkindanlage am Knittelsheimer Plätzel (13.200 Euro) und der Zuschuss an den Sportverein (10.000 Euro).