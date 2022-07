[Aktualisiert] Im Wasserwerk in Kandel wurden bei einer routinemäßigen Kontrolle Verunreinigungen festgestellt. Diese betreffen die Gemeinde Minfeld sowie Teile der Saarstraße in Kandel (Hausnummern 124-188 sowie 157-223; zunächst heiß es, alle Hausnummern bis 155 seien betroffen). Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung habe daraufhin unverzüglich weitere Proben in Auftrag gegebenen, dabei sei ein E-coli Keim bestätigt worden. Das teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch um 15.23 Uhr mit. Für die betroffenen Gebiete wurde ein Abkochgebot erlassen.

