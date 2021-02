Insbesondere am Wochenende missachten Verkehrsteilnehmer das Durchfahrtsverbot bei der „Insel Grün“ in Germersheim. Bei einer Kontrolle stellten die Polizisten am Sonntag insgesamt sieben Autofahrer fest, die verbotenerweise den dortigen Weg befahren haben. Auf sie kam ein entsprechendes Verwarnungsgeld zu.

Am Sonntag kontrollierten Polizisten der Inspektion Germersheim zwischen 11 und 12 Uhr mit einer Laserpistole in der Hauptstraße die Geschwindigkeit. Bei erlaubten 30 Stundenkilometern (km/h) waren insgesamt elf Autofahrer zu schnell unterwegs. Der Schnellste wurde mit 50 km/h gemessen.