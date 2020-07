Drogen hinterlassen Spuren. Das musste ein Autofahrer feststellen, der am Donnerstag um 17.40 Uhr in der Rheinstraße in Kandel kontrolliert wurde. Bei der Kontrolle zeigte der Fahrer deutliche Auffallerscheinungen, die auf einen aktuellen Einfluss von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein Vortest ergab ein positives Ergebnis auf Kokain. Der 37-jährige Fahrer gab an, am Vortag Kokain konsumiert zu haben.