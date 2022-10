Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro und drei Verletzte ist die Bilanz eines Unfalls am Sonntagabend, 20.15 Uhr. Aus Unaufmerksamkeit bemerkte der Fahrer eines Autos das Stauende auf der A65 vor der Anschlussstelle Dorschberg in Richtung zu spät. Beim Versuch, dem letzten Fahrzeug des baustellenenbedingten Staus auszuweichen, kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich an der Leitplanke. Durch diese Kollision wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kollidierte hier mit einem weitere Wagen. Durch den Zusammenprall wurden drei Beteiligte leicht verletzt und in Krankenhäusern versorgt.