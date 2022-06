Ein mit drei Haftbefehlen gesuchter Mann ist der Polizei in Kandel ins Netz gegangen. Am Freitag um 17.20 Uhr wurde der 28-Jährige durch eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof angetroffen und kontrolliert. Die Überprüfung der Personalien ergab laut Polizei gleich drei bestehende Fahndungen gegen den Mann. Es handelte sich dabei um bestehenden Vollstreckungshaftbefehlen aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Betrugs. Da der Mann die zu entrichtende Geldstrafe von 2915 Euro nicht bezahlte, wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 146 Tagen in die Justizvollzugsanstalt in Frankenthal eingeliefert.