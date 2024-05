Gleich drei Mal wurde in den zurückliegenden Nächten in den Getränkestand des Biergartens Barth in der Werftstraße in Germersheim eingebrochen. Der erste Einbruch erfolgte in der Nacht zum 1. Mai. Gleich zwei Mal brachen die unbekannten Täter in der Nacht auf Samstag, 4. Mai, in den Getränkestand ein. Gestohlen wurden jeweils diverse Alkoholika sowie Bargeld. Dem Betreiber ist hierdurch laut Polizei ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden. Zeugen, die in den genannten Nächten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Germersheim zu melden.